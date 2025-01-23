Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру РФ Владимиру Путину. Сообщение получилось достаточно противоречивым. Политик признался в любви к российскому народу и похвастался хорошими отношениями с Путиным. С другой стороны — пообещал принять меры, которые буквально добьют российскую экономику, если Москва не пойдет на сделку с Киевом.

«Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую УСЛУГУ. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», – предупредил американский лидер на странице в своей соцсети Truth Social. Если Москва не прислушается, то Трамп готов ввести высокие налоги, тарифы и наложить санкции на российские товары.

Были в его обращении и очевидные преувеличения. Он попросил никогда не забывать: «Россия помогла нам (США. – прим. ред.) выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней». Цифра завышена по меньшей мере вдвое — по официальной статистике Минобороны РФ, государства бывшего СССР суммарно потеряли в войне 26,6 млн человек.

Допущена ли эта ошибка случайно — сказать сложно. Но в любом случае в Кремле с формулировкой не согласились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что роль СССР в заявлении американского руководителя выглядит вспомогательной, что не соответствует действительности. И добавил, что Москва ждет сигналов для диалога с Вашингтоном, однако их пока не поступало.

Политолог Илья Гращенков отметил, что Трамп использовал выражение «make a deal», — что переводится не просто как «заключить сделку», а «договориться». «Эта бизнес-формула, как мне кажется, понятна и американскому, и российскому руководствам. Поэтому, несмотря на внешнее раздражение тем, что Трамп некомпетентен в вопросах истории и в целом ведет себя достаточно эксцентрично и нагло, в Кремле могут обдумывать условия, которые могут стать частью переговорного процесса», — сказал эксперт TRT на русском.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с TRT на русском также обратил внимание, что заявление размещено в заблокированной в РФ сети на английском языке и явно для англоязычной аудитории:

— Там есть и послание Путину, но в большей степени это послание электорату Трампа. Иначе бы тема роли России и Америки во Второй мировой войне подавалась бы иначе. В большей степени эта дипломатия соцсетей рассчитана на информационный шум, нежели на что-то иное.

Мы вас задушим экономически — не самая сильная угроза.

«Нужно ввязаться в драку, а там посмотрим», — часто повторял Наполеон. Если говорить о Трампе, то он хотел бы обойтись без драки. Но и проиграть он точно не готов.

В общем, пока что это обозначение его миролюбия и готовности к сделке, но с экономической дубинкой за спиной.

Возможности Белого дома

На данном этапе кажется, что возможности для значительного усиления экономического давления на Россию со стороны США уже исчерпаны, говорит TRT на русском инвестиционный советник, основатель университета Инвестиций Юлия Кузнецова.

Большинство ключевых секторов российской экономики уже подверглись санкциям, включая банковскую систему, торговлю нефтью и газом, а также экспорт в целом. Например, российские банки отключены от системы SWIFT, введены ограничения на поставки технологий, а также на транспортировку нефти танкерами. Однако это не означает, что у США совсем не осталось инструментов давления.

«Если Вашингтон введет дополнительные меры, например, ограничит покупку российской нефти странами Европы или ужесточит контроль за обходом санкций через третьи страны, это может усилить давление. Также США могут активно продвигать свою нефть и газ на европейский рынок, предлагая их в качестве альтернативы российским энергоносителям. В этом случае Москва потеряет значительную часть доходов, но и Европа столкнется с высокими ценами на энергоносители», — объясняет Кузнецова.

Несмотря на уже существующие санкции, остаются области, где можно усилить ограничения, продолжает эксперт: «Например, введение полного эмбарго на российские энергоносители, усиление давления на союзников России, включая страны, которые сотрудничают с ней в обход действующих ограничений, и углубление санкций против российских технологий, включая запрет на доступ к оставшимся западным IT-услугам или оборудованию. Эти меры также могут негативно отражаться на экономиках стран Европы и даже самих США».

Среди наиболее болезненных для российской экономики западных ограничений эксперт назвала отключение от SWIFT и запрет на операции с валютой, а также меры, направленные на энергетический и технологический секторы.

«Отмена санкций, особенно связанных с замороженными активами и ограничениями на экспорт энергоресурсов, могла бы стать предметом переговоров, — допустила аналитик. — Однако США, вероятно, постараются максимально использовать этот вопрос как рычаг давления, в том числе пообещав постепенное смягчение в обмен на выполнение Россией определенных условий».

Вместе с тем Илья Гращенков в разговоре с TRT на русском подчеркнул, что любые договоренности — это всегда компромисс. И если России придется себя в чем-то сдерживать, то и США потребуется идти на уступки.

«Выльется ли это в итоговый мирный договор — пока вопрос, — отмечает эксперт. — Но есть надежда, что обе администрации — российская и американская — будут исходить из вопросов рационализма и подходов, позволяющих нормализовать отношения, а не идти по пути эскалации, как это было в последние годы».