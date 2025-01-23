Израильские военные власти в общей сложности установили уже 898 блокпостов и железных ворот у палестинских городов и населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Wafa.

Как рассказал директор по публикациям и документации Комиссии по сопротивлению стенам и поселениям Амир Дауд, с начала этого года было установлено 18 новых железных ворот. Последние из них появились в городе Кафер-Каддум к востоку от Калькилии утром в среду.

По словам Дауда, израильские поселенцы, находясь под защитой армии, продолжают нападения на палестинские деревни, транспорт и имущество местных жителей, особенно в восточной части Калькилии.

Третий день подряд израильские войска усиливают военные меры на въездах и выездах из большинства населённых пунктов Западного берега. После начала перемирия в Газе в воскресенье израильская армия активизировала репрессии против палестинцев в регионе.