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Израиль любит концлагеря: почти 900 блокпостов на Западном берегу
Израильская армия усиливает силовой контроль, установив новые КПП с железными воротами на въезде в палестинские населенные пункты
Израиль любит концлагеря: почти 900 блокпостов на Западном берегу
Фото: АА / Others
23 января 2025 г.

Израильские военные власти в общей сложности установили уже 898 блокпостов и железных ворот у палестинских городов и населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Wafa.

Как рассказал директор по публикациям и документации Комиссии по сопротивлению стенам и поселениям Амир Дауд, с начала этого года было установлено 18 новых железных ворот. Последние из них появились в городе Кафер-Каддум к востоку от Калькилии утром в среду.

По словам Дауда, израильские поселенцы, находясь под защитой армии, продолжают нападения на палестинские деревни, транспорт и имущество местных жителей, особенно в восточной части Калькилии.

Третий день подряд израильские войска усиливают военные меры на въездах и выездах из большинства населённых пунктов Западного берега. После начала перемирия в Газе в воскресенье израильская армия активизировала репрессии против палестинцев в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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