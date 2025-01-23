ПОЛИТИКА
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Турция готова примирить Руанду и ДР Конго
Президент Эрдоган предложил помощь в урегулировании конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго
Турция готова примирить Руанду и ДР Конго
Поль Кагаме и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: пресс-служба Администрации президента Турции / Others
23 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары оказать любую необходимую поддержку в разрешении конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго, если обе стороны выразят такую просьбу. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Руанды Полем Кагаме в Анкаре.

«Мы рассматриваем этот визит как новую веху в углублении нашего сотрудничества. Руанда — это африканская страна, часто приводимая в пример благодаря своей политической стабильности и экономической модели развития. В этом огромную роль сыграло дальновидное руководство президента Кагаме», — отметил президент Эрдоган.

В свою очередь Кагаме выразил признательность за посреднические усилия Турции.

«Вы сыграли важную роль в примирении Сомали и Эфиопии, и это очень ценно. Ваша инициатива оставила положительный след в регионе», — подчеркнул он, добавив, что Руанда рассматривает Турцию как надежного партнера.

Анкара уже ранее выступала посредником в конфликтах на африканском континенте. Так, в июле прошлого года Турция инициировала переговоры между Эфиопией и Сомали, которые привели к подписанию «Анкарской декларации». Стороны договорились начать технические переговоры при посредничестве Турции до конца февраля 2025 года и завершить их в течение четырех месяцев.

В рамках визита Кагаме в Анкару стороны подписали четыре соглашения о сотрудничестве. Среди них — меморандум о взаимопонимании между Руандийским агентством радиовещания и турецкой телерадиокомпанией TRT, а также соглашение о сотрудничестве в расследовании авиационных происшествий.

Дополнительно подписаны документы о взаимодействии в сфере СМИ и коммуникаций, а также о партнерстве между Управлением оборонной промышленности Турции и Минобороны Руанды.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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