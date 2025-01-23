ПОЛИТИКА
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Трамп вернулся: Америка на пороге перемен
Дональд Трамп снова в Белом доме! Второй президентский срок Трампа начался с громких заявлений, жестких указов и скандалов. Что означает его возвращение для США и всего мира? От новых законов до инцидента с Илоном Маском — разбираем все ключевые события инаугурации и реакцию общества. Подпишитесь, чтобы быть в курсе главного! #Трамп #США #Политика #Новости #Инаугурация #ДональдТрамп #Америка #ИлонМаск #Скандал #МировыеНовости
вап / Others
23 января 2025 г.
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