Трамп вернулся: Америка на пороге перемен

Дональд Трамп снова в Белом доме! Второй президентский срок Трампа начался с громких заявлений, жестких указов и скандалов. Что означает его возвращение для США и всего мира? От новых законов до инцидента с Илоном Маском — разбираем все ключевые события инаугурации и реакцию общества. Подпишитесь, чтобы быть в курсе главного! #Трамп #США #Политика #Новости #Инаугурация #ДональдТрамп #Америка #ИлонМаск #Скандал #МировыеНовости