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Война в Украине закончится немедленно, если…
Выступая на Давосе, Трамп назвал шаг, на который нужно пойти, чтобы очень быстро остановить российско-украинскую войну
Война в Украине закончится немедленно, если…
Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе / Фото: Reuters / Others
23 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть могло бы привести к немедленному завершению российско-украинской войны. Такое заявление он сделал в четверг, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, он намерен обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой снизить стоимость нефти, поскольку «высокие цены позволяют продолжать войну».

«Если цены упадут, российско-украинская война закончится немедленно. Сейчас они достаточно высоки, чтобы война продолжалась. Нужно снижать стоимость нефти», — подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос о возможности достижения мира в Украине к следующему году, Трамп сказал, что «Украина готова» к заключению соглашения и добавил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить пути прекращения конфликта.

«Наши усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, надеюсь, уже начаты. Это крайне важно», — отметил он, упомянув ситуацию на Ближнем Востоке, где, по его словам, процесс достижения перемирия между Израилем и ХАМАС продвигается успешно.

Он добавил, что в конфликте между РФ и Украиной больше всего его беспокоят огромные человеческие потери, отметив, что на «таком плоском ландшафте (как в Украине — ред.) пули останавливаются лишь человеческими телами». Он также заявил, что реальное количество смертей в этой войне куда выше, чем предается гласности.

Кроме того, Трамп выразил желание начать переговоры о сокращении ядерного вооружения и выразил уверенность, что Россия и Китай могли бы поддержать такую инициативу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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