Израиль систематически нарушает перемирие в Газе

Несмотря на перемирие, Израиль продолжает убивать людей в Газе. Один из резонансных случаев — израильский снайпер застрелил палестинского подростка. Кроме того, сообщается о раненых мирных жителях. В то же время на оккупированном Западном берегу зверствуют поселенцы. Они поджигают дома палестинцев и совершают на них нападения. Так заинтересован ли Израиль в реальном перемирии? #Израиль #Палестина #Газа #Перемирие #Конфликт #Новости #МирныеЖители #ПраваЧеловека ##оккупировала