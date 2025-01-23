ПОЛИТИКА
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Израиль систематически нарушает перемирие в Газе
Несмотря на перемирие, Израиль продолжает убивать людей в Газе. Один из резонансных случаев — израильский снайпер застрелил палестинского подростка. Кроме того, сообщается о раненых мирных жителях. В то же время на оккупированном Западном берегу зверствуют поселенцы. Они поджигают дома палестинцев и совершают на них нападения. Так заинтересован ли Израиль в реальном перемирии? #Израиль #Палестина #Газа #Перемирие #Конфликт #Новости #МирныеЖители #ПраваЧеловека ##оккупировала
прпп / Others
23 января 2025 г.
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