Секретные внутренние документы, опубликованные Drop Site News, показывают, что компания Microsoft стала одним из крупнейших поставщиков облачных технологий и искусственного интеллекта (ИИ) для израильской армии. С 7 октября 2023 года, когда начался конфликт в Газе, объем поддержки со стороны компании резко возрос.

По имеющимся данным, инженерные консультации и услуги Microsoft для Израиля уже обошлись примерно в $10 млн, а в 2024 году планируются дополнительные проекты на сумму $30 млн. Однако общий объем контрактов компании с израильскими военными, вероятно, значительно выше, чем указанные суммы.

Согласно утечке, использование облачных технологий Microsoft израильской армией выросло более чем на 155% с июня 2023 по апрель 2024 года, достигнув пика перед наступлением на Рафах в мае. Среди наиболее востребованных услуг — инструменты машинного перевода и Azure OpenAI, на которые приходится 75% от общего использования военными.

Особую обеспокоенность вызывают данные о системе искусственного интеллекта Lavender, разработанной для анализа информации о 2,3 млн жителей Газы. Согласно израильскому изданию +972, алгоритм идентифицировал около 37 тыс. палестинцев как «подозреваемых».

Ситуация в Газе привела к настоящей «золотой лихорадке» среди технологических компаний, стремящихся заключить контракты с оборонным сектором Израиля. Microsoft, по данным утечки, предлагает значительные скидки, чтобы укрепить свои позиции в качестве ключевого поставщика технологий для армии.

Компания пока не подтвердила и не опровергла обнародованные сведения и не ответила на запрос агентства «Анадолу» о комментарии. Точная сумма контракта Microsoft с Минобороны Израиля остается неизвестной, но данные указывают, что речь идет о значительно больших объемах финансирования.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на полученные документы сообщила, что другой IT-гигант — Google — также углубил сотрудничество с Израилем в последний год. Компания предоставила израильским военным расширенный доступ к своим технологиям в области ИИ и облачным сервисам после начала вторжения Израиля в Газу.