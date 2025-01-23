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«Мы дали понять Израилю: он должен остановиться»
Сирийский лидер Ахмед Аш-Шара осудил расширение израильской оккупации в районе Голанских высот
«Мы дали понять Израилю: он должен остановиться»
Фото: пресс-служба МИД Турции / Others
23 января 2025 г.

Фактический глава Сирии Ахмед Аш-Шара назвал действия Израиля в южных районах страны недопустимыми, однако отверг возможность военного конфликта.

«Мы не хотим войны ни с Израилем, ни с какой-либо другой страной. Мы дали понять Израилю: он должен остановиться. И если он продолжит, мы окажем давление», — заявил Аш-Шара в четверг.

Он подчеркнул, что «нет никакого оправдания оккупации».

Израиль удерживает сирийский регион Голанских высот с 1967 года, возводя там поселения, что нарушает международное право.

После свержения режима Башара Асада в декабре вооруженной оппозицией Израиль начал активно расширять контроль над сирийскими территориями, ссылаясь на вопросы безопасности. В день падения Дамаска израильские войска пересекли демаркационную линию 1974 года и вошли в буферную зону, находящуюся под контролем ООН.

С момента прихода к власти в Сирии новое правительство старается избегать конфронтации с Израилем, который регулярно наносил авиаудары по военным объектам на территории страны. Однако Аш-Шара, чья семья родом из Голан, критиковал израильские атаки.

Также он высказался против действий YPG, признанной в Турции террористической. Аш-Шара отметил, что они «единственные», кто не последовал призыву новой сирийской администрации об ограничении доступа к вооружению всем, кроме государственных структур. Он обвинил формирования YPG в использовании борьбы с ДАЕШ в качестве предлога для преследования собственных интересов.

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