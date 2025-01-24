Израильская армия уже три дня проводит атаки на лагерь беженцев в Дженине, расположенный на севере оккупированного Западного берега. В результате обстрелов погибли 12 палестинцев, еще 40 получили ранения.

Согласно заявлению Палестинского Красного Полумесяца, помощь была оказана двум людям, получившим огнестрельные ранения в Дженине. Трое других пострадавших были жестоко избиты на военном блокпосту Эль-Джеламе недалеко от города. Информация о состоянии раненых пока не поступала.

Атаки начались 21 января, вскоре после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе 19 января. Израильская армия назвала операцию в Дженине и его окрестностях «Железная стена».

Израильские военные власти в общей сложности установили уже 898 блокпостов и железных ворот у палестинских городов и населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Wafa.

Как рассказал директор по публикациям и документации Комиссии по сопротивлению стенам и поселениям Амир Дауд, с начала этого года было установлено 18 новых железных ворот. Последние из них появились в городе Кафер-Каддум к востоку от Калькилии утром в среду.

По словам Дауда, израильские поселенцы, находясь под защитой армии, продолжают нападения на палестинские деревни, транспорт и имущество местных жителей, особенно в восточной части Калькилии.