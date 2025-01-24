Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить правительственные документы, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга. Соответствующий указ был подписан в Овальном кабинете Белого дома.

«Все будет раскрыто», — заявил Трамп журналистам.

Рассекречивание включает документы, ранее классифицированные как «совершенно секретные» и хранящиеся в Национальном архиве. В 1964 году комиссия, расследовавшая убийство Джона Кеннеди, пришла к выводу, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку, однако это преступление до сих пор вызывает множество спекуляций.

В декабре 2022 года Национальный архив опубликовал более 13 тыс. документов об убийстве Кеннеди, но администрация Джо Байдена заблокировала публикацию нескольких тысяч других, сославшись на национальную безопасность.

Помимо указа о рассекречивании, Трамп подписал помилование для 23 активистов, осужденных за участие в протестах против абортов. Он назвал их осуждение «абсурдным», отметив, что некоторые из них до сих пор находятся в тюрьме.

Также в четверг Трамп заявил о намерении подать апелляцию на решение судьи, заблокировавшего его указ об ограничении права на гражданство по рождению. Федеральный судья в Сиэтле признал этот указ «явно неконституционным».

Кроме того, президент подписал меморандум о подготовке плана для предоставления федерального признания племени коренных американцев Лумби в Северной Каролине. Лумби уже признаны штатом, но не имеют полного федерального статуса.

В пятницу Трамп намерен посетить запад Северной Каролины, где ведутся восстановительные работы после урона, нанесенного ураганом «Хелен» прошлой осенью.