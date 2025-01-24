Президент Таджикистана Эмомали Рахмон продолжает масштабные кадровые изменения в правительстве. 23 января свои посты покинули министр обороны Шерали Мирзо и глава Службы связи Бег Сабур. Информация об этом размещена на официальном сайте президента республики.

Шерали Мирзо, занимавший пост министра обороны с 2013 года, был назначен начальником Главного управления по защите государственных секретов при правительстве. Его место занял Эмомали Рахим Собирзода, ранее работавший первым заместителем главы ведомства. Новым заместителем министра обороны и начальником Генерального штаба стал Бободжон Саидзода.

Глава Службы связи при правительстве Бег Сабур отправлен на пенсию. Его место занял Исфандиёр Саидулло.

На пост генерального прокурора предложена кандидатура Хабибулло Вохидзода, который в настоящее время является заместителем генерального прокурора и главным военным прокурором Таджикистана.

В судебной системе также произошли изменения. Председателем Высшего экономического суда стала Зебонисо Абдуллозода. Этот пост освободился после того, как Рустам Мирзозода был назначен председателем Верховного суда.

На пост председателя Счетной палаты вместо Карахона Чиллазоды был назначен Джамшед Каримзода.

Эмомали Рахмон также утвердил ряд других перестановок. Ахлиддин Маджидзода был освобожден от должности начальника управления обороны и правопорядка Исполнительного аппарата президента. Абдусаттор Шохиён покинул пост начальника Военного института Минобороны, его место занял Хуршед Сафарзода. Ориф Амирзода оставил должность директора Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук.