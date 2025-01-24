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«Он не ангел»: Трамп критикует Зеленского
В интервью Fox News президент США заявил, что войны можно было избежать путем «сделки» с Россией, и раскритиковал решение украинского лидера «воевать»
«Он не ангел»: Трамп критикует Зеленского
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
24 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в том, что он допустил начало полномасштабной войны вместо того, чтобы договориться с Россией.

«Вы знаете, он не ангел. Он никогда не должен был позволить произойти этой войне. Прежде всего, он борется с гораздо большей силой, гораздо большей... Две вещи произошли: они были смелыми, но мы дали им миллиарды долларов. Соединенные Штаты дали на двести миллиардов долларов больше, чем Европа», — заявил Трамп.

По мнению американского лидера, полномасштабного вторжения можно было избежать путем переговоров. «Я бы мог заключить сделку так легко. А Зеленский решил, что «я буду воевать», — подчеркнул он.

Трамп также отметил военное превосходство России, упомянув ее 30-тысячную танковую армию, и описал процесс последующей военной помощи Украине: «Потом мы начали вливать оборудование, вливать, вливать, вливать, вливать. У них была смелость использовать оборудование. Но в конце концов эту войну надо урегулировать».

В заключение Трамп повторил свое предупреждение России о введении «массивных тарифов» и «больших санкций», если конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, хотя его администрация признает, что на достижение мира могут уйти месяцы.

Накануне Трамп рассказал о планах США добиться снижения мировых цен на нефть через Саудовскую Аравию и ОПЕК — по мнению Трампа, это приведет к немедленному прекращению войны в Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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