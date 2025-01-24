Турецкий бренд Togg, специализирующийся на электромобилях, анонсировал начало предзаказов на свою новую модель T10F — полностью электрический седан, который был представлен на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе.

По словам председателя совета директоров Togg Фуата Тосйалы, предзаказы стартуют в апреле или мае, а продажи в Европе начнутся к концу года. Он также подчеркнул высокий спрос на продукцию компании в Турции, где уже продано 50 тыс. автомобилей, и заявил о планах увеличить производство до 60 тыс. единиц в этом году.

Togg T10F будет доступен в трех конфигурациях: стандартной версии с задним приводом (RWD) и запасом хода более 350 км, модели с увеличенной дальностью до 600 км и полноприводной версии (AWD) с двумя двигателями. Последняя версия обеспечит мощность 700 Нм и дальность до 530 км. Модель с задним приводом получит батарею емкостью 52,5 кВт ч, а версия с увеличенным запасом хода — 88,5 кВт ч.

Тосялы также отметил, что успех Togg на внутреннем рынке обусловлен ориентацией на запросы турецких потребителей. Компания лидирует в секторе электромобилей в Турции, опережая ближайших конкурентов в четыре-пять раз по объему продаж.

На ежегодном экономическом форуме в Давосе, где обсуждались глобальные вызовы, включая развитие искусственного интеллекта и чистой энергии, Фуат Тосйалы заявил, что Togg готов активно внедряться на европейский рынок, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили.