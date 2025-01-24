Прекращение огня между Израилем и Ливаном истекает 27 января, обе стороны выражают обеспокоенность из-за задержек в выполнении соглашения.

Соглашение, заключенное при посредничестве США и Франции, предусматривает вывод израильских войск с юга Ливана, разоружение и вывод бойцов «Хезболлы», а также развертывание ливанской армии на освобожденных территориях. Теперь и Бейрут, и Тель-Авив настаивают на продолжении режима прекращения огня, но у обеих сторон накопились претензии.

Израильские официальные лица указывают на медленное выполнение условий соглашения. Представитель израильского правительства Дэвид Менсер отметил позитивные изменения, включая развертывание ливанской армии и миротворцев ООН (ЮНИФИЛ) на юге Ливана. Однако он подчеркнул, что «процесс идет недостаточно быстро, и предстоит еще много работы».

Менсер не подтвердил, будет ли Израиль запрашивать продление сроков и останутся ли его войска на юге Ливана после окончания соглашения.

В то же время «Хезболла» выпустила жесткое заявление, призывающее международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы тот выполнил условия соглашения в установленные сроки. Группа предупредила, что любые задержки станут нарушением условий перемирия и могут повлечь серьезные последствия. «Хезболла» также призвала ливанские политические силы и международных посредников добиться полного вывода израильских войск и обеспечить возвращение жителей в их дома.

Перемирие положило конец более чем году разрушительного конфликта, в результате которого свыше 1,2 млн человек покинули свои дома в Ливане. Военная кампания Израиля привела к гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, уничтожению значительной части арсенала группы и разрыву ее цепочки поставок.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высоко оценил прогресс, достигнутый благодаря перемирию, но подчеркнул: потребуется «еще больше времени» для полной стабилизации региона. Источники Reuters в дипломатических кругах предполагают, что часть израильских войск может остаться на юге Ливана и после установленного срока, что усложнит развертывание ливанской армии и подорвет доверие к соглашению.

Будущее прекращения огня висит на волоске — вполне вероятно, что Тель-Авив не захочет продлевать соглашение, чтобы и дальше оккупировать юг Ливана.