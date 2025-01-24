Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею Дональда Трампа ограничить экспорт российских энергоресурсов. Он назвал это эффективным способом давления на Москву. По его словам, такие меры помогут Киеву усилить его переговорную позицию и наконец начать мирные переговоры.

Ранее Трамп заявил, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы оказать давление на российскую экономику. Американский президент считает, что это ускорит окончание войны в Украине. После его слов цены на нефть действительно упали, хотя Эр-Рияд еще и не дал никакого ответа на предложение Вашингтона.

«Давление на Россию должно продолжаться. Европа должна сотрудничать с Америкой и другими партнерами в энергетике, а не с Россией. Мы готовим дипломатию, чтобы укрепить позиции Украины и Европы», — заявил Зеленский.

Трамп также пригрозил новыми санкциями и высокими тарифами на весь экспортный потенциал России. В Кремле же в ответ напомнили, что в свой первый президентский срок Трамп часто применял санкции, потому в Москве «ничего нового в угрозах не увидели‎»‎. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва внимательно следит за заявлениями Трампа.

По данным Bloomberg, США могут ужесточить санкции против российских нефтяных компаний. Это, как рассчитывают в Белом доме, вынудит Москву быстрее завершить войну. Если ситуация улучшится, Вашингтон может смягчить ограничения.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что планы Запада ослабить Россию провалились. Среди условий для переговоров с Киевом он называл снятие санкций. Он также отмечал, что открыт и готов к диалогу с Трампом. Однако для переговоров с Киевом Россия требует гарантий безопасности, в том числе гарантий, что Украина откажется от дальнейшей милитаризации и вступления в НАТО.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что Украина должна получить гарантии безопасности от США перед началом переговоров с Россией.