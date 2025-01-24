Трамп планирует «немедленно» встретиться с Путиным и положить конец войне в Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что планирует «немедленно» встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер ранее уже заявлял, что его команда занимается организацией переговоров с российским коллегой по вопросу мирного соглашения по Украине.