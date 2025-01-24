Риск вооруженного конфликта между ядерными державами увеличивается, и виновато в этом НАТО. С таким утверждением 23 января выступил экс-министр обороны России, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Он отметил, что геополитическое соперничество в мире достигло максимальных значений. Потому вероятность столкновения крупных государств, включая ядерные, становится все выше.

При этом Шойгу обвинил НАТО в наращивании активности у границ России и Беларуси. По его оценке, альянс проводит военные учения с наступательными и оборонительными сценариями, что вызывает серьезные опасения у Москвы.

В ответ Россия и Беларусь принимают превентивные меры, «направленные на защиту своих интересов и предотвращение попыток Запада дестабилизировать ситуацию изнутри».

По словам Шойгу, Минск теперь находится под защитой российского «ядерного зонтика». Это стало возможным благодаря изменениям в ядерной доктрине Москвы, которые в прошлом году утвердил президент РФ Владимир Путин.

Доктрина позволяет применить ядерное оружие для отражения нападения с использованием оружия массового поражения. Также ударить ядерной бомбой можно будет в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.

Впрочем, Россия не решилась задействовать доктрину на деле, когда Украина начала операцию в Курской области и захватила более 20% территории региона.

На Западе действия России рассматриваются как провокация. НАТО осудило размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Лидеры альянса заявили, что такие шаги повышают напряженность и угрожают стабильности в регионе.

США, в свою очередь, назвали действия Москвы безответственными. Вашингтон заявил, что не видит необходимости менять свою ядерную политику. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал политику РФ как «попытку запугивания Запада и Украины». При этом страны альянса не рассматривают угрозы Москвы как что-то серьезное, считая, что риск ядерного конфликта пока так и остается лишь теоретической угрозой.