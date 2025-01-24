Израиль обратился к США с просьбой предоставить дополнительный 30-дневный срок для вывода войск из Южного Ливана. Это произошло всего за несколько дней до истечения 60-дневного срока, установленного соглашением о прекращении огня с «Хезболлой».

Согласно договоренности, заключенной при посредничестве США и Франции, израильские войска должны покинуть южные районы Ливана к 27 января. К этому же сроку «Хезболла» обязана вывести своих бойцов и оружие, а ливанская армия — развернуть силы в регионе. Однако Тель-Авив утверждает, что развертывание ливанской армии идет слишком медленно, а на местах продолжают находить тайники с оружием «Хезболлы». Подтверждений своих обвинений израильтяне не предоставили.

«Хезболла» в ответ заявила, что перенос сроков будет расцениваться как нарушение суверенитета Ливана. Движение призвало международное сообщество оказать давление на Тель-Авив, чтобы обеспечить выполнение договоренностей в установленные сроки.

Соглашение о прекращении огня положило конец более чем году боевых действий и остановило наземное вторжение Израиля в Ливан. Конфликт привел к гибели более 3500 человек и вынудил покинуть свои дома 1,2 млн жителей, по данным Минздрава Ливана.

Международные игроки, такие как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, подтвердили, что поддерживают Ливан и будут помогать стране восстанавливать инфраструктуру после конфликта. Саудовская Аравия также возобновила дипломатические отношения с Ливаном, впервые за десятилетие направив туда своего министра иностранных дел.

Назначение президента Джозефа Ауна и премьер-министра Навафа Салама позволило Ливану преодолеть политический тупик и начать переговоры с Францией и США об инвестициях для восстановления экономики страны. Министр иностранных дел Саудовской Аравии выразил уверенность в способности нового руководства Ливана провести реформы и подчеркнул важность полного вывода израильских войск.