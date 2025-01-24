Республиканцы внесли в Конгресс США законопроект, который позволил бы Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок. По действующим законам политик не имеет права еще раз стать президентом, поскольку это его вторая каденция в Белом доме.

Республиканец Энди Оглс представил резолюцию, предлагающую внести поправки в Конституцию. Его инициатива нацелена на изменение 22-й поправки, ограничивающей президентов двумя сроками.

Поправка разрешает третий срок, если два первых были не подряд. Это позволило бы Трампу снова баллотироваться, однако исключает такую возможность для Буша, Обамы и Клинтона. Также она запрещает третий полный срок тем, кто занимал пост президента более двух лет в рамках чужого срока.

Эксперты оценивают вероятность принятия поправки как крайне низкую. Для изменения Конституции требуется одобрение двух третей обеих палат Конгресса и ратификация 38 штатами.

Тем не менее, инициатива демонстрирует лояльность республиканцев к Трампу. Некоторые из них уже предложили законопроекты, отражающие его амбиции, например, о покупке Гренландии и Панамского канала.

«Необходимо предоставить президенту Трампу все ресурсы для исправления курса, заданного администрацией Байдена. Мы обязаны поддержать его усилия по спасению страны», — подчеркнул Оглс.

Демократы, ожидаемо, резко осудили инициативу. Конгрессвумен Ребекка Балинт заявила, что «Оглс пытается отвлечь внимание от обвинений в финансовых нарушениях. Избиратели Теннесси заслуживают лучшего».

Стив Коэн, другой демократ из Теннесси, добавил, что «двух сроков хаоса достаточно для любой страны».

Идея поправки вызвала бурные споры даже внутри Республиканской партии, подчеркивая, что не все в американском истеблишменте готовы пойти на слом многолетних традиций ради прихотей Трампа.

Трамп в шутку намекнул на возможность баллотироваться на третий срок во время встречи с законодателями-республиканцами в Палате представителей в Вашингтоне в ноябре. Позже он уточнил, что это была шутка и что он не будет стремиться к третьему сроку.