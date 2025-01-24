ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Кыргызстан протестует против санкций США
Кыргызстан выразил обеспокоенность из-за включения трех своих компаний в санкционный список США и попросил об их исключении, заявил замминистра иностранных дел Медер Абакиров
Кыргызстан протестует против санкций США
Кыргызстан / Фото: Reuters
24 января 2025 г.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров 22 января провел встречу с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери. Основной темой обсуждения стали санкции, введенные США против кыргызских компаний ОАО «Керемет Банк», ОсОО «Газпром нефть Азия» и ЗАО «Мунай Мырза».

По данным МИД Кыргызстана, замминистра выразил озабоченность в связи с попаданием этих юрлиц в санкционный список США. Он отметил, что это решение вызывает недоумение у кыргызской стороны, и обратился с просьбой исключить компании из списка.

Посол Лесли Вигери, как сообщили в МИД, выразил готовность США к совместному поиску взаимоприемлемых решений для исключения компаний из санкционного перечня.

«Керемет Банк» оказался под санкциями 16 января. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обвинило банк в координации действий с российскими чиновниками и «Промсвязьбанком», который ранее попал под санкции, для реализации схем уклонения от ограничений. В ответ руководство банка заявило о намерении обжаловать это решение и выразило готовность сотрудничать с международными аудиторами.

Санкции также затронули нефтегазовые компании, включая ОсОО «Газпром нефть Азия» и ЗАО «Мунай Мырза», зарегистрированные в Бишкеке и занимающиеся поставками нефтепродуктов на внутренний рынок Кыргызстана. Эти юрлица были включены в список в рамках новых ограничений против ключевых игроков нефтегазового сектора РФ, объявленных США 10 января.

Кроме того, санкции коснулись дочерних предприятий российских компаний в Казахстане и Таджикистане. Эксперты предупреждают, что эти меры могут привести к перебоям в поставках и росту цен на энергоносители в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us