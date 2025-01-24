Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров 22 января провел встречу с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери. Основной темой обсуждения стали санкции, введенные США против кыргызских компаний ОАО «Керемет Банк», ОсОО «Газпром нефть Азия» и ЗАО «Мунай Мырза».

По данным МИД Кыргызстана, замминистра выразил озабоченность в связи с попаданием этих юрлиц в санкционный список США. Он отметил, что это решение вызывает недоумение у кыргызской стороны, и обратился с просьбой исключить компании из списка.

Посол Лесли Вигери, как сообщили в МИД, выразил готовность США к совместному поиску взаимоприемлемых решений для исключения компаний из санкционного перечня.

«Керемет Банк» оказался под санкциями 16 января. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обвинило банк в координации действий с российскими чиновниками и «Промсвязьбанком», который ранее попал под санкции, для реализации схем уклонения от ограничений. В ответ руководство банка заявило о намерении обжаловать это решение и выразило готовность сотрудничать с международными аудиторами.

Санкции также затронули нефтегазовые компании, включая ОсОО «Газпром нефть Азия» и ЗАО «Мунай Мырза», зарегистрированные в Бишкеке и занимающиеся поставками нефтепродуктов на внутренний рынок Кыргызстана. Эти юрлица были включены в список в рамках новых ограничений против ключевых игроков нефтегазового сектора РФ, объявленных США 10 января.

Кроме того, санкции коснулись дочерних предприятий российских компаний в Казахстане и Таджикистане. Эксперты предупреждают, что эти меры могут привести к перебоям в поставках и росту цен на энергоносители в регионе.