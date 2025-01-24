ПОЛИТИКА
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Казахстан опроверг утечку переговоров Embraer 190
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что данные, появившиеся в интернете о переговорах пилотов разбившегося Embraer 190, не совпадают с информацией из черных ящиков
Казахстан опроверг утечку переговоров Embraer 190
Крушение самолета AZAL / Фото: Reuters
24 января 2025 г.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Актау, сообщил, что опубликованная в интернете «расшифровка переговоров» пилотов Embraer 190 отличается от данных, извлеченных из черных ящиков. Об этом 24 января сообщает Orda.kz.

По словам Бозумбаева, утекшие в сеть записи, предположительно, принадлежат наземным службам, а не являются записями бортовых самописцев.

«В черном ящике есть все переговоры, который вел капитан, пилот и члены экипажа. Они немножко больше», — отметил он на пресс-конференции в правительстве Казахстана.

Чиновник подчеркнул, что власти не намерены возбуждать уголовное дело по факту утечки, так как опубликованные данные не рассматриваются как подлинная расшифровка.

«Зачем искать источник слива, если мы не рассматриваем его как слив расшифровок черных ящиков? То, что в интернете кто-то что-то опубликовал, не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков», — заявил Бозумбаев.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал якобы «полную расшифровку» переговоров пилотов разбившегося самолета с диспетчерами аэропортов Грозного, Ростова-на-Дону и Актау.

25 декабря самолет AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился вблизи Актау. В результате трагедии погибли 38 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за случившееся. Алиев, в свою очередь, потребовал от России признания вины и наказания виновных.

6 января Алиев провел встречу с членами экипажа, выжившими в катастрофе под Актау, и родственниками погибших. В своем выступлении он заявил, что ответственность за трагедию лежит на российских представителях и подчеркнул необходимость прозрачного расследования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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