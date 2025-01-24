Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ход российско-украинской войны не зависит от цен на нефть. Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который призвал снизить мировые цены на нефть для завершения конфликта.

«Этот конфликт не зависит от цен на нефть. Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России, и это не связано с ценами на нефть», — заявил Песков на брифинге.

Он также добавил, что Кремль готов к контактам с новым президентом США и ждет сигналов из Вашингтона.

Днем ранее Трамп, выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе, заявил, что попросит Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цену на нефть.

По его словам, снижение цен могло бы немедленно остановить войну между Россией и Украиной. Трамп также выразил желание встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время для прекращения конфликта.

«Если цены упадут, российско-украинская война закончится немедленно. Сейчас они достаточно высоки, чтобы война продолжалась. Нужно снижать стоимость нефти», — подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос о возможности достижения мира в Украине к следующему году, Трамп сказал, что «Украина готова» к заключению соглашения и добавил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить пути прекращения конфликта.

«Наши усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, надеюсь, уже начаты. Это крайне важно», — отметил он.