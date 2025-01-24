Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России возобновить переговоры с США по ядерному разоружению. Он указал на глобальное значение такого соглашения.

«В интересах всего мира и в интересах народов наших стран, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс. Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной», — отметил Песков.

Заявление Кремля прозвучало в ответ на недавние слова Дональда Трампа о возможности сокращения ядерных арсеналов США, России и Китая. По словам американского президента, Владимир Путин поддерживал эту идею, а с Пекином «состоялся хороший разговор». При этом Трамп отметил, что хотя сейчас китайский ядерный арсенал меньше американского, через 4-5 лет ситуация может измениться.

Напомним, в 2023 году Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2026 года. МИД России подчеркивает, что диалог возможен при выполнении США ряда условий, включая «отказ от курса на подрыв безопасности России» и готовность к устранению «фундаментальных противоречий».

ДСНВ, подписанный в 2010 году и продленный в 2021-м, предусматривает сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений.