Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В беседе стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования войны между Украиной и Россией, а также обсудили приоритеты внешней политики администрации президента Дональда Трампа.

Рубио подтвердил приверженность Вашингтона членству в НАТО и подчеркнул роль альянса в обеспечении международной безопасности. Он отметил важность наличия у союзников оборонительных возможностей и справедливого распределения нагрузки между странами-членами.

Стороны также обсудили укрепление сотрудничества между Индо-Тихоокеанским и Евро-Атлантическим регионами для поддержания глобальной стабильности.

Кроме того, Марко Рубио провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Египта Бедиром Абдулати, Коста-Рики Арнольдо Андре Тиноко и Польши Радославом Сикорским, обсудив региональные и международные вызовы.

Ранее Трамп в интервью NBC заявил, что «абсолютно точно» рассмотрит вопрос о выходе из НАТО, если союзники не будут «платить по счетам».

«Они должны платить по счетам», — заявил он, добавив, что «абсолютно точно» рассмотрит уход из альянса, если его члены не будут «справедливо с нами (США — ред.) обращаться».

Еще в мае 2017 года — во время своего первого президентского срока — Трамп в ходе саммита НАТО резко раскритиковал союзников за недостаточные оборонные расходы. Он подчеркнул, что многие страны альянса не выполняют обязательство тратить минимум 2% ВВП на оборону, заявив, что это «нечестно по отношению к налогоплательщикам США».

За последние годы расходы на оборону в европейских странах значительно выросли, особенно после начала полномасштабной войны России против Украины. По данным на 2024 год, 21 страна НАТО достигла цели в 2% расходов на оборону от ВВП или превысила ее. Лидером стала Польша с показателем 4,12%, за ней следуют Эстония (3,43%) и Латвия (3,15%). В пятерку лидеров также вошли Литва и Греция, в то время как такие крупные европейские державы, как Германия и Франция, лишь немного превысили целевое финансирование альянса — с 2,12% и 2,08% соответственно.