В 2024 году количество электромобилей на дорогах Турции достигло 183 776 единиц, показав рекордный рост в 129,6% по сравнению с предыдущим годом. Из всех зарегистрированных автомобилей, число которых составило 16,2 млн, на электрокары приходится 1,1% — то есть каждый 88-й автомобиль в стране.

Особенно впечатляющим выглядит рост за последние пять лет: с 2020 по 2024 год количество электромобилей увеличилось в 66 раз (рост на 6470%). Значительную роль в этом сыграл выход на рынок отечественного производителя Togg.

Гибридные автомобили также показали существенный рост. Их количество увеличилось с 33 690 единиц в 2020 году до 391 296 к концу 2024 года, продемонстрировав 12-кратный рост за пять лет (увеличение на 1061%).

При этом рост числа традиционных автомобилей оказался значительно скромнее:

Бензиновые: рост на 53,3% (до 4,9 млн);

Дизельные: рост на 10% (до 5,5 млн);

LPG: рост на 7,5% (до 5,2 млн).

Ранее стало известно, что Togg анонсировал начало предзаказов на свою новую модель T10F — полностью электрический седан, который был представлен на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе.