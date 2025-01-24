Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что присоединение Украины к НАТО исключает достижение мира и создание стабильной архитектуры безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас это один из ключевых элементов возможных договоренностей по конфликту в Украине. Это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий правовых, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса», — сказал замминистра.

Кроме того, Грушко подчеркнул, что планы альянса по контролю над регионом лишены перспектив.

«Использование таких терминов, как контроль — это еще одно свидетельство мечтаний в НАТО превратить Балтийское море во внутреннее озеро, как они хлестко любят говорить на публике. Но этого не произойдет по многим причинам, и одна из главных, конечно — что этого не допустит РФ», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения новых атак со стороны России после возможного заключения перемирия потребуется как минимум 200 тыс. миротворцев НАТО.

Идея привлечения миротворческого контингента для гарантий безопасности активно обсуждается в Европе.

«200 тыс. от всех европейцев? Это минимум. Меньше — ничего не получится», — заявил Зеленский в интервью после своего выступления.

Такое количество миротворцев сопоставимо с общей численностью вооруженных сил Франции, которая, по данным Министерства обороны, насчитывала чуть более 200 тыс. человек в 2020 году. Зеленский подчеркнул: столь значительный контингент необходим, учитывая, что численность российских вооруженных сил достигает 1,5 млн человек, а украинская армия составляет лишь половину от этого.

Однако миротворцы — это только часть целого комплекса мер для обеспечения безопасности Украины, подчеркнул Зеленский.