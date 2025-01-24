Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о разработке программы трудоустройства для мексиканцев, которые могут быть депортированы в результате решений администрации президента США Дональда Трампа.

По словам Шейнбаум, Совет по координации труда предложил 35 тыс. рабочих мест в производственном секторе для депортированных. Эти меры являются частью инициативы «План Мексика», направленной на экономическое развитие страны. Ее цель — включение Мексики в десятку крупнейших экономик мира, увеличение инвестиций до 25% ВВП и создание 1,5 млн рабочих мест.

Мексика также готовится к приему мигрантов из других стран, поскольку страна является транзитным пунктом для многих беженцев. Власти выражают опасения, что наплыв мигрантов может исчисляться миллионами.

Для противодействия кризису на границе с США началось строительство временных убежищ в таких городах, как Матаморос, Рейноса и Нуэво-Ларедо. Каждое убежище рассчитано на 2500 человек. Аналогичные проекты реализуются в других приграничных регионах.

По данным CNN, администрация Шейнбаум видит в этих мерах возможность снизить давление на социальную инфраструктуру страны и предоставить временную помощь депортированным мигрантам.