Президент США Дональд Трамп обратился к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Он выразил мнение, что низкие цены на нефть приблизят завершение военного конфликта России и Украины.

«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной немедленно закончилась бы», — предположил Трамп. Он добавил, что Эр-Рияд и ОПЕК «в определенной степени ответственны за то, что происходит». «Теряются миллионы жизней», — сказал американский лидер.

На фоне его заявления стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,21%, до $78,05 за баррель. На котировки также повлиял указ Трампа о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. Документ был подписан в понедельник, сразу после инаугурации.

Президент Международного института свободы (Украина), лауреат многочисленных международных премий в области экономики Ярослав Романчук объяснил TRT на русском, почему цены на нефть продолжат падать, но войну это не остановит:

— Согласится Саудовская Аравия на предложение Трампа или нет — вопрос переговоров. Но в свете того, что Трамп нацелен на увеличение нефтедобычи и реформу энергетического рынка, падение цен на нефть предрешено.

Плюс китайская экономика испытывает серьезные проблемы, а КНР — крупный потребитель нефтепродуктов. Поэтому в ближайшее время мы вступаем в период снижения стоимости энергоресурсов.

— Какого порога нефть может достичь?

— Этого никто не знает. Может 40 долларов за баррель, а может и 30. Но тренд на снижение точно будет.

— Позволит ли это остановить войну в Украине?

— Нет. Если посмотреть на структуру российской экономики и статьи ее наполнения, то на нефтяные доходы приходится меньше трети федерального бюджета. Другие источники финансирования — ресурсы государственных предприятий, банков, тысячи коммерческих структур, которые были созданы Россией за последние 20 лет за рубежом. Эту машину таким маленьким пинком не остановишь.

Плюс — снижение цен на нефть не говорит о полном лишении монетизации. Какую-то копейку она приносить будет. Потому что и внутри страны есть предприятия. Нефть и газ никуда не исчезнут, эти виды топлива продолжат пользоваться спросом.

— Какие методы могут позволить остановить войну в Украине?

— Меры, которые смогут заставить Кремль сесть за стол переговоров, признание России страной-спонсором терроризма. Не просто снизить цены на нефть, а ввести торговое эмбарго. Это было бы самым эффективным.

Второй момент — предоставление Украине всего возможного неядерного арсенала, который есть у США. Это также стало бы очень мощным аргументом.

Любые другие меры не дадут быстрого результата. Война может затянуться еще на два, три, а то и все пять лет.

— Какие могут быть последствия от торгового эмбарго?

— Это будет серьезная проблема. Внутри России это приведет к серьезным разногласиям. В стране появится больше людей, которые потеряли личные средства, в том числе среди элиты. Денег будет не хватать, и властям придется включать денежный печатный станок. А это еще больше разгонит инфляцию.

Если сегодня российская экономика растет на 3,6% в год, то в условиях торгового эмбарго это будет невозможно. Недовольство населения внутри страны будет увеличиваться.

Каждый год войны обходится России в 200-250 млрд долларов. В условиях экономического кризиса такого масштаба призывать на войну людей, которые еще и не понимают, за что воюют, будет чрезвычайно тяжело.