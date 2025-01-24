Американским охранным компаниям поручено обеспечить соблюдение режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем, вступившего в силу 19 января. Согласно информации The New York Times, сотрудники компаний будут дислоцированы в районе коридора Нецарим, который делит сектор Газа на северную и южную части.

Их задачей станет проверка транспортных средств, перевозящих перемещенных палестинцев из северной части сектора в южную, чтобы предотвратить транспортировку оружия. При этом палестинцы, возвращающиеся на север пешком, проверяться не будут.

В рамках соглашения о прекращении огня жителям сектора Газа будет разрешено возвращаться на север в ближайшие выходные. Проверки транспортных средств начнутся в субботу.

Одной из компаний, привлеченных к выполнению этих задач, является американская Safe Reach Solutions. Как отмечает издание, сайт компании был создан только в 2025 году и практически не содержит информации о ее деятельности, финансировании или персонале.

Официальные лица США заявили, что Израиль рассматривает участие частных охранных компаний как возможный шаг к созданию международных сил, которые могли бы управлять сектором Газа в будущем.