Федеральный судья временно заблокировал указ Дональда Трампа, ограничивающий право на автоматическое гражданство для детей, рожденных в США. Судья Джон Кофенор назвал указ президента «‎‎явно неконституционным».

Он вынес временное ограничительное предписание по просьбе четырех демократических штатов: Вашингтона, Аризоны, Иллинойса и Орегона. Этот шаг стал первым юридическим ударом по жесткой иммиграционной политике Трампа в его второй срок.

Указ Трампа предписывал федеральным агентствам не признавать гражданство за детьми, рожденными в США, если ни один из родителей не является гражданином США или постоянным жителем страны. Судья, задавая вопросы адвокату Министерства юстиции, заявил, что не понимает, как кто-то может утверждать, что такой указ можно считать конституционным.

Штаты заявили, что указ нарушает 14-ю поправку Конституции, которая гарантирует гражданство всем, кто рожден на территории США. Судья Кофенор отметил, что за 40 лет работы в суде не встречал столь очевидных нарушений закона.

Временное ограничительное предписание блокирует исполнение указа в течение 14 дней. Судья рассмотрит возможность наложить более длительное предписание 6 февраля.

Под указом Трампа, начиная с 19 февраля, дети, рожденные в США от родителей, не имеющих американское гражданство, могут быть депортированы и лишены социальных пособий.

Министерство юстиции США намерено оспорить решение судьи и продолжит защищать указ Трампа. Представители ведомства заявили, что планируют представить аргументы в свою защиту в суде. Однако пока у судьи и демократических штатов шансов на победу больше, так как президентские указы не могут нарушать Конституцию — в подобных спорах буква основного закона США выше, чем слово президента.

Юридические эксперты подчеркивают, что в случае принятия указа более 150 тыс. новорожденных в этом году потеряли бы гражданство.