24 января 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Небензя: дети в Газе менее важны, чем дети в Украине?
Дети в Украине представляют для ЮНИСЕФ куда большую ценность, чем дети в Газе. С таким обвинением в ходе заседания Совбеза ООН выступил постпред РФ Василий Небензя из-за отказа главы ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел провести брифинг по вопросу палестинских детей. Тем временем стало известно, что Кэтрин Рассел находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Небензя: дети в Газе менее важны, чем дети в Украине? / Others
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