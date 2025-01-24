Небензя: дети в Газе менее важны, чем дети в Украине?

Дети в Украине представляют для ЮНИСЕФ куда большую ценность, чем дети в Газе. С таким обвинением в ходе заседания Совбеза ООН выступил постпред РФ Василий Небензя из-за отказа главы ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел провести брифинг по вопросу палестинских детей. Тем временем стало известно, что Кэтрин Рассел находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.