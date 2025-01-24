Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас в пятницу — впервые в нынешней должности — посетила Анкару, где провела переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Она отметила стратегическое значение Турции для Евросоюза и обозначила ключевые направления сотрудничества.

Европейский дипломат подчеркнула, что Анкара остается важным партнером Брюсселя. «Как страна-кандидат в ЕС и ключевой союзник НАТО, Турция играет центральную роль в обеспечении европейской безопасности», — заявила Каллас. Она отметила, что экономическое партнерство между ЕС и Турцией сейчас сильнее, чем когда-либо, а перспективы сотрудничества охватывают торговлю, инновации и борьбу с терроризмом.

При этом Каллас признала наличие разногласий по таким вопросам, как Кипр и санкции против России, но подчеркнула, что прогресс в области верховенства права и прав человека может приблизить Турцию к ЕС.

В свою очередь министр Фидан заявил, что Турция хочет от Евросоюза выработки «нового видения», которое укрепит процесс ее вступления в ЕС. При этом он раскритиковал ЕС за политизацию вопроса о членстве Турции и подчеркнул, что в Европе иррациональный подход, обусловленный внутриполитическими играми, заменил прагматичную внешнюю политику.

«Разворачивающиеся на глобальной арене события показывают важность сотрудничества между Турцией и ЕС. Брюсселю следует избавиться от предвзятости в отношении Турции — это пойдет на пользу обеим сторонам», — отметил он на пресс-конференции.

«Политика связанная с идентичностью, направленная на привлечение избирателей, подменила рациональную дипломатию в Европе, и это остановило процесс нашего вступления, который должен был основываться на объективных критериях», — заявил министр.

Турция официально является кандидатом на вступление в ЕС более 20 лет, однако переговоры были заморожены в 2016 году. Анкара считает, что это произошло из-за политизированного подхода Брюсселя.

Фидан также призвал ЕС начать переговоры об обновлении таможенного союза и либерализации визового режима для турецких граждан.

Каллас приветствовала соглашение о прекращении огня в Газе, отметив, что это создает возможности для долгосрочного урегулирования конфликта.

«Нам нужен устойчивый мир, — подчеркнула она. — Израильтяне и палестинцы заслуживают долгосрочного мира, и ЕС остается твердым сторонником палестинского народа».

По ее словам, Брюссель увеличивает гуманитарную помощь и рассматривает возможность возобновления работы своей наблюдательной миссии в регионе.

Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация в Сирии после падения режима Башара Асада. Каллас похвалила Турцию за ее гуманитарные усилия, в частности, предоставление убежища сирийским беженцам.

Касаясь российско-украинской войны, Каллас заверила, что ЕС продолжит поддержку Киева на фоне продолжающейся российской агрессии. Она напомнила, что Брюссель уже выделил Украине 134 млрд евро, обучил 75 тыс. военнослужащих и ввел против России самые масштабные санкции в своей истории. «Мы все хотим мира, но он должен быть устойчивым. И никто не хочет мира больше, чем сами украинцы», — заявила она.

Каллас выразила оптимизм по поводу будущего отношений ЕС и Турции: «Наше партнерство обладает огромным потенциалом, и я надеюсь