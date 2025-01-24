Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления Дональда Трампа о необходимости переговоров по прекращению российско-украинской войны. Он заявил, что будь тот президентом США в минувшие четыре года, полномасштабного вторжения в Украину могло и не случится.

«Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США. И не наша вина, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, но в то же время прагматические отношения, доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия».

Говоря о возможности личной встречи с Трампом, российский президент подчеркнул, что Москва к переговорам готова. Однако окончательное решение, по его словам, остается за Вашингтоном.

Путин также отметил, что юридическая возможность переговоров с Киевом остается под вопросом, поскольку президент Украины Владимир Зеленский ранее издал указ, запрещающий любые переговоры с российским руководством.

«Как сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены? Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, и их результаты тоже», — заявил российский лидер.

Ранее, 23 января, выступая на форуме в Давосе, Дональд Трамп заявил о своем желании в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным, чтобы завершить войну. В своей речи посетовал об огромных человеческих потерях, реальные цифры которых, по его словам, не называются.

Кроме того, Трамп призвал Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть, уверяя, что это приведет к «немедленному» завершению конфликта. Днем ранее он также заявлял, что введет высокие пошлины и санкции на все, что Россия продает США и другим странам, если соглашение о мире не будет достигнуто в ближайшее время.