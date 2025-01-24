Кадры с дрона: жители Хан-Юнуса в Газе провели первую пятничную молитву после перемирия

В Хан-Юнусе в разрушенной мечети имени Мохаммада Насреддина аль-Албани прошла первая пятничная молитва после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС. Согласно последним данным ООН (UNOSAT), в Газе разрушены или повреждены около 436 000 строений, что составляет 92% от общего количества зданий в регионе. Из них около 160 000 строений полностью разрушены. #Газа #ХанЮнус #Перемирие #Молитва #МирныйПроцесс #БлижнийВосток #Разрушения #Конфликт #ООН #UNOSAT