ПОЛИТИКА
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Кадры с дрона: жители Хан-Юнуса в Газе провели первую пятничную молитву после перемирия
В Хан-Юнусе в разрушенной мечети имени Мохаммада Насреддина аль-Албани прошла первая пятничная молитва после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС. Согласно последним данным ООН (UNOSAT), в Газе разрушены или повреждены около 436 000 строений, что составляет 92% от общего количества зданий в регионе. Из них около 160 000 строений полностью разрушены. #Газа #ХанЮнус #Перемирие #Молитва #МирныйПроцесс #БлижнийВосток #Разрушения #Конфликт #ООН #UNOSAT
выап / Others
24 января 2025 г.
Истории
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