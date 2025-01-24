Военно-транспортные самолеты C-17 начали вывозить задержанных мигрантов из США по приказу президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу сообщили официальные лица. Одновременно Пентагон готовится направить дополнительные войска к южной границе, включая бойцов элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.

Использование военной авиации для перемещения людей из одной страны в другую ранее применялось, например, при выводе американских войск из Афганистана в 2021 году. Однако, по словам официальных лиц, это первый случай в современной истории, когда самолеты вооруженных сил США используются для депортации мигрантов с американской территории.

В первый же день своего второго президентского срока Трамп объявил нелегальную миграцию национальной чрезвычайной ситуацией, поручив военным помочь в обеспечении безопасности границ, а также подписал указы о запрете на подачу новых заявок на убежище и ужесточении правил получения гражданства для детей мигрантов, рожденных в США.

«Рейсы по депортации начались», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт в посте на X.

По данным Reuters, в пятницу два военных самолета США доставили около 160 мигрантов в Гватемалу. В ближайшее время ожидается депортация более 5 тыс. человек, задержанных в Эль-Пасо (Техас) и Сан-Диего (Калифорния).

На этой неделе администрация Трампа также объявила о направлении 1 500 дополнительных военнослужащих к границе с Мексикой. По данным источников Reuters, рассматривается возможность отправки второй волны войск, которая может включать тысячи военнослужащих, в том числе бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии.

Как отмечают эксперты, подразделения этой дивизии обычно развертываются в кризисных ситуациях за пределами США, а не для защиты границ страны.

Ранее в ходе своего первого президентского срока Трамп уже направлял 5 200 военных на границу. В свою очередь, его предшественник, Джо Байден, также использовал вооруженные силы для обеспечения контроля над потоком мигрантов.