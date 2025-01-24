Президентский указ Дональда Трампа о приостановке зарубежной помощи не распространяется на военную поддержку Украины, сообщили в Пентагоне. Там же заявили, что документ касается только программ развития, не затрагивая поставки оружия.

Таким образом, что контракты на производство вооружений для Украины по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), заключенные при предыдущей администрации, остаются действительными. Об этом сообщила украинская служба «Голоса Америки». Также указ не влияет на запланированные и остаточные поставки со складов Пентагона по президентской программе Presidential Drawdown Authority (PDA), ранее утвержденные администрацией Джо Байдена. По данным Госдепа, с начала российского вторжения США направили на военную помощь Киеву порядка $66 млрд.

Трамп подписал указ о 90-дневной приостановке всех программ внешней помощи в день инаугурации — 20 января. Он объяснил, что выделение таких средств должно быть пересмотрено с учетом политических приоритетов новой администрации.

На международную поддержку уходит менее 1% бюджета США, однако есть исключения. Например, Израиль ежегодно получает $3,3 млрд, Египет — $1,5 млрд, Иордания — $1,7 млрд. Эти суммы включены в долгосрочные программы, одобренные Конгрессом, и регулируются международными соглашениями, поэтому резких сокращений в этих случаях не ожидается.

Госсекретарь Марко Рубио, выступая перед Сенатом, заявил, что прежде чем расходовать бюджетные средства на программы, связанные с другими государствами, власти должны ответить на три вопроса: «Станет ли Америка безопаснее? Будет ли она сильнее? Улучшится ли ее процветание?».

Последний официальный отчет о распределении помощи, опубликованный в декабре, свидетельствует, что в 2023 финансовом году США выделили $68 млрд на программы за рубежом. Эти средства направлялись на ликвидацию последствий стихийных бедствий, здравоохранение и «поддержку демократии» в 204 странах и регионах.