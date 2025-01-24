МИД Турции выпустил заявление в связи с волной насилия начавшейся в районе Кататумбо и охватившей другие регионы Колумбии. Анкара осудила атаки на мирных жителей и подчеркнула важность продолжения мирного процесса в стране.

«Мы с тревогой следим за событиями в Колумбии, где начавшиеся в Кататумбо акты насилия распространились на другие части страны. Мы осуждаем нападения на гражданское население», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД также подтвердили готовность поддерживать Процесс полного мира (Paz Total) в Колумбии, сотрудничая с Организацией американских государств и ООН.

С начала 2024 года ситуация с безопасностью в Колумбии резко ухудшилась. Власти сообщают о столкновениях между вооруженными группировками, включая Армию национального освобождения (ELN), лево-радикальных диссидентов FARC и наркокартели, которые борются за контроль над стратегически важными территориями.

Одним из наиболее пострадавших регионов стал Кататумбо — приграничный район с Венесуэлой, который исторически является ареной противостояния между государством и нелегальными вооруженными формированиями.

Президент Густаво Петро, выступающий за переговорное урегулирование конфликта, в 2022 году инициировал Процесс полного мира, направленный на прекращение многолетнего насилия в стране. Однако несмотря на временные перемирия, достигнутые с ELN и рядом других группировок, продолжаются вооруженные столкновения, похищения и атаки на мирное население.