Момент преследования израильскими военными машины скорой помощи в Эль-Халиле

На кадрах из города Эль-Халиль (Хеврон), распространяющихся в соцсетях, израильские военные преследуют машину скорой помощи, которая везет раненого человека. С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня с ХАМАС 19 января Израиль усилил рейды по городам на оккупированном Западном берегу. В результате были убиты и задержаны десятки палестинцев. #ЭльХалиль #Хеврон #СкораяПомощь #Преследование #Израиль #ЗападныйБерег #Палестина #Оккупация #Конфликт #Перемирие #ХАМАС #Рейды