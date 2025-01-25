ПОЛИТИКА
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Момент преследования израильскими военными машины скорой помощи в Эль-Халиле
На кадрах из города Эль-Халиль (Хеврон), распространяющихся в соцсетях, израильские военные преследуют машину скорой помощи, которая везет раненого человека. С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня с ХАМАС 19 января Израиль усилил рейды по городам на оккупированном Западном берегу. В результате были убиты и задержаны десятки палестинцев. #ЭльХалиль #Хеврон #СкораяПомощь #Преследование #Израиль #ЗападныйБерег #Палестина #Оккупация #Конфликт #Перемирие #ХАМАС #Рейды
ваып / Others
25 января 2025 г.
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