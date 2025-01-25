Момент освобождения бойцами ХАМАС четырех израильских заложников.

Бойцы ХАМАС передали Красному кресту четырех израильских заложниц, которых освободили в рамках соглашения о прекращении огня. Передача состоялась на площади Палестины в городе Газа, где собрались десятки бойцов сопротивления, а также жители города. Израиль в ответ обязался освободить 200 палестинских заключенных. По данным Reuters, 70 из них будут депортированы за пределы сектора Газа и Западного берега. Часть их них будут отправлены в Египет, другие — в Алжир, Катар или Турцию. #ХАМАС #ОсвобождениеЗаложников #КрасныйКрест #ПрекращениеОгня #Газа #ПалестинскиеЗаключенные #БлижнийВосток #СоглашениеОПрекращенииОгня #Палестина