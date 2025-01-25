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ХАМАС восстанавливает ряды
ХАМАС, потерявший тысячи бойцов за время конфликта с Израилем, сумел набрать до 15 тыс. новых членов, сообщают американские разведывательные источники
ХАМАС восстанавливает ряды
Военное крыло ХАМАС / Фото: AA
25 января 2025 г.

ХАМАС сумел восстановить свои силы за время 15-месячного конфликта с Израилем, набрав от 10 до 15 тыс. новых бойцов. Такие данные озвучили источники Reuters в Конгрессе США, ссылаясь на отчеты американской разведки. Число погибших членов ХАМАС, по тем же данным, находится на аналогичном уровне.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 15 января после месяца переговоров. Конфликт нанес разрушительный удар по Газе, превратив большую часть территории в руины.

Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что способность ХАМАС к быстрому набору бойцов создает риск затяжного конфликта.

«Каждое прекращение огня лишь дает группировке время для реорганизации, что делает войну бесконечной», — заявил он.

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда еще в июле подтвердил, что организация смогла привлечь тысячи новых членов. Однако, как отмечают разведывательные источники, большинство новобранцев молоды, неопытны и используются для базовых задач.

Американские официальные лица подчеркивают, что значительные потери ХАМАС, оцениваемые Израилем в 20 тыс. человек, не мешают ее способности к восстановлению.

«Каждая передышка дает ХАМАС возможность вернуться сильнее», — подчеркнул Блинкен.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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