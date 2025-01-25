Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на 8-м регулярном съезде партии в провинции Ван. Он заявил, что Турция обязательно добьется цели стать страной без террора, подчеркнув, что это будет сделано мирным и спокойным путем, если не будет иных попыток вмешательства.

«Мы обязательно реализуем нашу цель — построить Турцию без терроризма, каким бы ни был путь к этому. Однако если кто-то попытается помешать, наша борьба с террором станет еще более решительной» — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер также выразил приверженность единству и братству между гражданами, независимо от их этнического или религиозного происхождения.

«Мы едины на этой земле. Мы будем бороться за то, чтобы 85 млн человек жили в братстве, вне зависимости от того, кто они — турки, курды, арабы, сунниты или алевиты» — заключил Реджеп Тайип Эрдоган.