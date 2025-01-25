Президент России Владимир Путин выразил готовность к встрече с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить важные вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — отметил Путин, добавив, что Трамп является «умным и прагматичным человеком», который, по его мнению, не станет принимать решений, вредящих американской экономике.

Путин также подчеркнул, что их отношения с Трампом всегда были деловыми и доверительными. Он поддержал заявления Трампа о «фальсификации выборов» в США в 2020 году, заявив, что если бы Трамп победил, возможно, кризиса в Украине можно было бы избежать.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил готовность Путина к переговорам, добавив, что Москва ждет сигналов от американской стороны.

22 января Дональд Трамп заявил о необходимости заключения сделки с Россией для завершения войны в Украине. Он пригрозил новыми санкциями, если Россия откажется от переговоров, но не раскрыл деталей предложенной им «сделки».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только с «сильной позиции» и при наличии гарантий безопасности от США.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия готова обсуждать мир только при условии выполнения Украиной требований, включая вывод войск из четырех аннексированных областей. Киев называет это требование категорически неприемлемым.