ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль блокирует возвращение жителей Газы
Израиль отказался допустить возвращение жителей Газы на север эксклава, ссылаясь на нарушение соглашения о перемирии
Израиль блокирует возвращение жителей Газы
Газа / Фото: Reuters
25 января 2025 г.

Израиль заявил, что жители сектора Газа не смогут вернуться в северную часть эксклава, несмотря на условия соглашения о прекращении огня и обмене пленными, заключенного с ХАМАС.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля говорится, что ХАМАС нарушил положения договора. Как утверждается, причина блокировки связана с пленной Арбель Йехуд. Власти Израиля заявляют, что пересечение границы в северную часть сектора будет запрещено до ее освобождения.

Согласно достигнутому соглашению, жители Газы должны были начать возвращение на север с завтрашнего дня. Однако израильские СМИ сообщают, что Тель-Авив направил посредникам требование об освобождении Йехуд. ХАМАС, в свою очередь, заявил, что не может гарантировать решение этого вопроса, так как пленные находятся в руках движения «Исламский джихад».

Ранее, 15 января, Катар сообщил о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС по прекращению огня и обмену пленными. Соглашение вступило в силу 19 января в 12.15 по турецкому времени. В рамках трехэтапного плана предусмотрено освобождение 33 израильских и более 1900 палестинских пленных за 42 дня.

В рамках первого этапа военное крыло ХАМАС 19 января передало трех израильских женщин. Израиль, в свою очередь, освободил 90 палестинцев, содержащихся в тюрьме Офер на Западном берегу.Израиль заявил, что жители сектора Газа не смогут вернуться в северную часть эксклава, несмотря на условия соглашения о прекращении огня и обмене пленными, заключенного с ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us