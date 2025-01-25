Израиль заявил, что жители сектора Газа не смогут вернуться в северную часть эксклава, несмотря на условия соглашения о прекращении огня и обмене пленными, заключенного с ХАМАС.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля говорится, что ХАМАС нарушил положения договора. Как утверждается, причина блокировки связана с пленной Арбель Йехуд. Власти Израиля заявляют, что пересечение границы в северную часть сектора будет запрещено до ее освобождения.

Согласно достигнутому соглашению, жители Газы должны были начать возвращение на север с завтрашнего дня. Однако израильские СМИ сообщают, что Тель-Авив направил посредникам требование об освобождении Йехуд. ХАМАС, в свою очередь, заявил, что не может гарантировать решение этого вопроса, так как пленные находятся в руках движения «Исламский джихад».

Ранее, 15 января, Катар сообщил о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС по прекращению огня и обмену пленными. Соглашение вступило в силу 19 января в 12.15 по турецкому времени. В рамках трехэтапного плана предусмотрено освобождение 33 израильских и более 1900 палестинских пленных за 42 дня.

В рамках первого этапа военное крыло ХАМАС 19 января передало трех израильских женщин. Израиль, в свою очередь, освободил 90 палестинцев, содержащихся в тюрьме Офер на Западном берегу.Израиль заявил, что жители сектора Газа не смогут вернуться в северную часть эксклава, несмотря на условия соглашения о прекращении огня и обмене пленными, заключенного с ХАМАС.