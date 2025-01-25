ПОЛИТИКА
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Зеленский: военная помощь США не остановлена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь США продолжает поступать, несмотря на приостановку гуманитарных программ на 90 дней
Зеленский: военная помощь США не остановлена
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Reuters
25 января 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военная помощь США не приостановлена и продолжает поступать в страну. Такое заявление он сделал на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, комментируя информацию о решении Госдепа США заморозить на 90 дней большинство грантов зарубежной помощи.

«Я знаю, что есть какие-то ограничения. Надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я не знаю об этом, я не вижу этих денег. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава богу», — отметил Зеленский.

Накануне издание Politico сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить расходы по большинству грантов зарубежной помощи на 90 дней. Это решение было принято после распоряжения президента Дональда Трампа, который поручил проверить программы помощи на соответствие внешней политике США.

По данным издания, заморозка коснулась проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, включая поддержку школ, здравоохранения, энергетики и восстановления инфраструктуры. В частности, остановлены программы экстренной помощи матерям и вакцинации детей.

Однако, как подчеркнул Зеленский, военная помощь остается вне ограничений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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