Присутствие террористической организации РКК в Сирии представляет собой серьезную проблему, заявил лидер Демократической партии Курдистана (ДПК) Месут Барзани в интервью телеканалу Şems TV.

Барзани отметил, что первые признаки падения режима Башара Асада были заметны давно, однако его окончательное ослабление произошло неожиданно быстро.

«В 2011 году режим фактически рухнул, но его удержали на плаву Иран, Россия и ливанская «Хезболла», — подчеркнул он.

Он выразил надежду, что новая администрация Сирии признает реальность курдского вопроса и позволит урегулировать его мирными средствами.

«Курды в этой стране должны добиться своих прав через диалог», — добавил Барзани.

Глава ДПК также акцентировал внимание на негативной роли РКК в регионе. По его словам, присутствие этой организации препятствует решению проблем сирийских курдов.

«Для РКК пришло время отказаться от сирийских курдов. Их присутствие в Сирии — большая проблема», — подчеркнул он.

Говоря об отношениях с Турцией, Барзани охарактеризовал их как «хорошие» и выразил уверенность в том, что сотрудничество между Турцией и Курдской Региональной Администрацией Ирака (КРАИ) способствует установлению мира.

«Мы всегда подчеркивали братские связи между курдами и турками на официальных встречах», — отметил он.