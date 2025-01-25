ПОЛИТИКА
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Израиль отпустил 200 палестинских заложников
Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заложников в рамках второго этапа соглашения о прекращении огня с ХАМАС. Сообщается, что 70 заключенных будут депортированы за пределы сектора Газа и Западного берега. Из вышедших сегодня на свободу дольше всех в тюрьме сидел Мохаммед аль-Тус — он находился там с 1985 года. Сегодня ХАМАС также освободил четырёх израильских женщин-военнослужащих. #Израиль #Палестина #залоговыеосвобождения #перемирие #ХАМАС #секторГаза #обменпленными #БлижнийВосток
ыап / Others
25 января 2025 г.
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