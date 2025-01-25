Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с премьер-министром Йемена Ахмедом Авадом бин Мубараком, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности в Красном море и прилегающих акваториях. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Стороны акцентировали внимание на угрозе, которую представляет движение «Ансаруллах». Обсуждались случаи «противоправного задержания» хуситами сотрудников ООН, неправительственных организаций, а также нынешних и бывших сотрудников американской «йеменской миссии»

Рубио выразил поддержку правительству Йемена и подчеркнул готовность США содействовать усилиям по борьбе с хуситами.

Ранее движение хуситов объявило, что после прекращения огня в Газе оно прекращает атаки судов в Красном море. Но хуситы продолжат атаковать суда, связанные с Израилем до тех пор, пока Тель-Авив не выполнит все этапы соглашения о прекращении огня в Газе.

Это решение может восстановить судоходство в Красном море и проход судов через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Через эти акватории проходит до 15% всей мировой торговли. Атаки хуситов серьезно подорвали судоходство через Суэц, вынуждая логистические компании огибать Африку — это увеличивало затраты и общий путь из Китая в Европу почти в два раза.

Гуманитарный координационный центр (HOCC), выступающий посредником между силами хуситов и операторами коммерческого судоходства, заявил, что хуситы действительно прекратили атаковать суда в Красном море.

Само движение уточнило, что санкции против судов, принадлежащих США и Великобритании, а также плавающих под их флагами, будут сняты. Однако в заявлении отмечается: «Санкции будут возобновлены против любого агрессора в случае нападений на Йемен со стороны Соединенных Штатов или Великобритании».