Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности использовать украинскую газотранспортную систему для поставок азербайджанского газа в Европу. Это предложение он обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, подчеркнув, что Украина способна обеспечить транзит при необходимости.

«Мы могли бы использовать нашу инфраструктуру для других совместных шагов, если Европе нужен газ, а не российский газ», — отметил Зеленский на пресс-конференции 25 января. По его словам, Азербайджан добывает 40 млрд кубов газа, из которых 25 млрд доступны для экспорта.

1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию после окончания транзитного соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом». Зеленский назвал это событие «одним из самых больших поражений России».

В украинском МИД заявили, что прекращение транзита лишило Россию ключевого рычага давления на Европу. Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия потеряла возможность манипулировать европейскими странами.

Еврокомиссия подчеркнула, что газовая инфраструктура ЕС достаточно гибкая, чтобы справиться с прекращением транзита российского газа через Украину. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о серьезных последствиях для стран ЕС.