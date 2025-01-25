25 января миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая запустила предвыборную кампанию перед выборами в бундестаг. Об этом сообщает Die Welt.

Маск начал свое выступление с проверки связи: «Вы меня слышите? Если да, поднимите руку или вроде того», — пошутил он, вероятно, намекая на критику своего жеста, который сравнивали с нацистским приветствием.

В ходе выступления Маск заявил: «АдГ — главная надежда Германии». Он подчеркнул, что «очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы», обвинив федеральное правительство в том, что оно «агрессивно подавляет свободу слова» и не заботится о благополучии граждан.

«Это нормально — гордиться тем, что ты немец. Это хорошо, что вы гордитесь немецкой культурой и ценностями, и не теряете этого. Важно не потерять [свою идентичность] в мультикультурализме, который все уничтожает», — заявил Маск.

Маск также отметил, что Германия слишком сосредоточена на прошлом: «Дети не должны нести ответственность за грехи родителей». Завершил он свое выступление призывом: «Боритесь за великое будущее Германии». Эти слова вызвали аплодисменты 4,5 тыс. участников съезда.

Ранее, в декабре 2024 года, Маск открыто поддержал АдГ, написав в соцсети X: «Только АдГ может спасти Германию». На его слова отреагировала кандидат в канцлеры от партии Алиса Вейдель, заявив, что Маск «совершенно прав».

Его поддержка партии вызвала резкую критику в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Маска во вмешательстве в выборы, а премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что бизнесмен «разжигает ненависть и поддерживает наследников нацизма».

Бундестаг начал проверку высказываний Маска на предмет нарушения закона о политических партиях Германии.