В центре суданского штата Северный Дарфур, в городе Фашир, беспилотник нанес удар по больнице Саудовской Аравии, где расположено отделение скорой помощи. Об этом сообщает Sudan News Agency (SUNA).

Глава региона Дарфур Мини Арко Минави заявил, что атака была совершена Силами быстрого реагирования (СБР). По его словам, погибли более 70 человек, включая женщин и детей.

Минави опубликовал фотографии с места трагедии, где видны разрушения и следы крови в отделении неотложной помощи.

Комитет сопротивления Фашира подтвердил эту информацию. В заявлении говорится, что после атаки отделение скорой помощи не может оказывать медицинские услуги.

Гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года между Суданской армией, возглавляемой генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и парамилитарными СБР под командованием Мохаммеда Хамдана Дагло.

Конфликт разгорелся из-за борьбы за власть между военными лидерами, которые ранее сотрудничали в переходном правительстве после свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году. США в начале января обвинили СБР в геноциде.

Война унесла жизни десятков тысяч человек, а 12 млн были вынуждены покинуть свои дома. Почти девять миллионов из них остаются внутри страны, что, по мнению ООН, является крупнейшим в современном мире кризисом, связанным с вынужденным перемещением людей.